Filenin Sultanları 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç programı: Türkiye’nin maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Türkiye, bu büyük organizasyonu Çekya, Azerbaycan ve İsveç ile birlikte düzenleyecek. Organizasyon, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Eda Erdem Dündar, Hande Baladın ve Melissa Vargas gibi yıldızlarıyla şampiyon apoletini taşıyan Filenin Sultanları maç takvimi ile izleniyor!
Şampiyonaya A Grubu'nda başlayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, birbirinden güçlü 5 rakiple mücadele edecek.
Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şunlardır:
Polonya
Almanya
Slovenya
Macaristan
Letonya
Filenin Sultanları, A Grubu'nda 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 karşılaşmaya çıkacak. Tüm maçlar, Türkiye saati ile (TSİ) 19:00'da başlayacak:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya
2023 yılında şampiyon olan Türkiye, bu organizasyona şampiyon apoletini taşıyarak katılıyor. Hedef; üst üste bir kez daha şampiyonluk elde etmek. A Grubu'ndan çıkan Türkiye için, grup maçlarındaki performans kritik öneme sahip. Rakiplerin güç dengesi göz önüne alındığında ilk iki maç olan Letonya ve Slovenya karşılaşmaları, moral açısından kilit karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımımız, İstanbul'da kampa girdi.
Millilerimiz, 31 Ekim Cuma günü oyunların düzenleneceği Suudi Arabistan'a hareket edecek.
Kadın Milli Takımımızın teknik ve idari kadrosu ile sporcu kadrosu şu şekilde:
Teknik ve İdari Kadro
Yunus Öçal - Başantrenör
Emrullah Aydın - Yardımcı Antrenör
Sıddıka Kutsal Han - Fizyoterapist
Caner Atasever - Fizyoterapist
Sporcu Kadrosu
Pasörler: Dilay Özdemir, Eda Nazlı Kafkas
Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu
Smaçörler: Merve Nur Öztürk, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy
Libero: Selin Adalı
Maç programımız
4 Kasım 2025
16.00 Türkiye-İran
6 Kasım 2025
16.00 Türkiye-Afganistan
9 Kasım 2025
16.00 Türkiye-Azerbaycan
11 Kasım 2025
13.00 Türkiye-Tacikistan