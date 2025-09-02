FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE! Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonadaki mücadelesine kararlı adımlarla devam ediyor. Slovenya karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, rakibini 3-0'lık skorla yenerek çeyrek finale yükseldi. Taraftarların merakla beklediği bir sonraki rakip ise ABD oldu. Peki, Türkiye - ABD maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte tüm detaylar…A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası serüveni sürüyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı ve set vermeden 3-0'lık skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.z