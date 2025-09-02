Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE! Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 2.9.2025 08:19

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası serüveni tüm heyecanıyla sürüyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0’lık net skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Şimdi tüm Türkiye tek yürek, Filenin Sultanları’nın çeyrek finalde ABD ile oynayacağı karşılaşmaya çevrildi. Peki, Türkiye – ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü 16.30'da oynanacak.

