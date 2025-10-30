Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları maç takvimi 2025: CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin maçları ne zaman ve nerede oynanacak?
Filenin Sultanları maç takvimi 2025: CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, oynayacağı grup maçlarının takvimi resmen açıklandı. Sultanların A Grubu'ndaki zorlu rakipleri kimler? Maçlar ne zaman ve hangi salonda nerede oynanacak? İşte tüm voleybolseverlerin merakla beklediği 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları maç programı!

Tarihinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Türkiye, bu büyük organizasyonu Çekya, Azerbaycan ve İsveç ile birlikte düzenleyecek. Organizasyon, 21 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Eda Erdem Dündar, Hande Baladın ve Melissa Vargas gibi yıldızlarıyla şampiyon apoletini taşıyan Filenin Sultanları maç takvimi ile izleniyor!

FİLENİN SULTANLARI RAKİPLERİ KİMLER?

Şampiyonaya A Grubu'nda başlayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, birbirinden güçlü 5 rakiple mücadele edecek.

Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şunlardır:

Polonya

Almanya

Slovenya

Macaristan

Letonya

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

Filenin Sultanları, A Grubu'nda 21-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında 5 karşılaşmaya çıkacak. Tüm maçlar, Türkiye saati ile (TSİ) 19:00'da başlayacak:

21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya

2023 yılında şampiyon olan Türkiye, bu organizasyona şampiyon apoletini taşıyarak katılıyor. Hedef; üst üste bir kez daha şampiyonluk elde etmek. A Grubu'ndan çıkan Türkiye için, grup maçlarındaki performans kritik öneme sahip. Rakiplerin güç dengesi göz önüne alındığında ilk iki maç olan Letonya ve Slovenya karşılaşmaları, moral açısından kilit karşılaşmalar olarak öne çıkıyor.

6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI İÇİN KAMP SÜRECİ BAŞLADI!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımımız, İstanbul'da kampa girdi.

Millilerimiz, 31 Ekim Cuma günü oyunların düzenleneceği Suudi Arabistan'a hareket edecek.

Kadın Milli Takımımızın teknik ve idari kadrosu ile sporcu kadrosu şu şekilde:

Teknik ve İdari Kadro

Yunus Öçal - Başantrenör

Emrullah Aydın - Yardımcı Antrenör

Sıddıka Kutsal Han - Fizyoterapist

Caner Atasever - Fizyoterapist

Sporcu Kadrosu

Pasörler: Dilay Özdemir, Eda Nazlı Kafkas

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu

Smaçörler: Merve Nur Öztürk, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Aslı Tecimer, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Libero: Selin Adalı

Maç programımız

4 Kasım 2025
16.00 Türkiye-İran

6 Kasım 2025
16.00 Türkiye-Afganistan

9 Kasım 2025
16.00 Türkiye-Azerbaycan

11 Kasım 2025
13.00 Türkiye-Tacikistan

