FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ! Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda!

Giriş Tarihi: 14.8.2025 16:48

2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda heyecan dorukta. 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, D Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Millilerimizin Dünya Şampiyonası'ndaki kadrosu açıklandı. İlk karşılaşma İspanya ile oynanacak ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını tamamladıktan sonra üst tur için parkeye çıkacak.

Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gururu olmaya hazırlanıyor. 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek turnuvada D Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Türkiye, ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylı A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI YOLUNDA!

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımımız D grubunda mücadele edecek. Türkiye'nin sırasıyla karşılaşacağı rakipler şöyle:

  • İSPANYA
  • BULGARİSTAN
  • KANADA

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu - Elif
Pasör Çaprazı: Vargas
Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak
Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack
Liberolar: Gizem - Eylül

SİNEAD JACK KISAL KARARI

Vargas'ın yerli statüsüne geçmesi sonrasında devşirme kategorisinden Sinead Jack Kısal, Dünya Şampiyonası kadrosunda yer aldı.

D Grubu'nda yer alan Millilerimiz, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

