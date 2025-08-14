FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ! Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda!

Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gururu olmaya hazırlanıyor. 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek turnuvada D Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Türkiye, ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylı A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi!