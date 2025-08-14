FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ! Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası’nda!

Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin gururu olmaya hazırlanıyor. 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek turnuvada D Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Türkiye, ilk maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylı A Milli Kadın Voleybol Takımı maç takvimi!
22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımımız D grubunda mücadele edecek. Türkiye'nin sırasıyla karşılaşacağı rakipler şöyle:
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya
25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan
27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada
Pasörler: Cansu - Elif
Pasör Çaprazı: Vargas
Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak
Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack
Liberolar: Gizem - Eylül
Vargas'ın yerli statüsüne geçmesi sonrasında devşirme kategorisinden Sinead Jack Kısal, Dünya Şampiyonası kadrosunda yer aldı.
D Grubu'nda yer alan Millilerimiz, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.