FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımının grup aşamasındaki maç programı açıklandı. 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek olan 2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk maçı İspanya karşısında olacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki maç takvimi!