Giriş Tarihi: 21.8.2025 11:27

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki karşılaşmaları için geri sayım başladı. E grubunda yer alan Milliler, grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak. Grup müsabakaları Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak.Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...

A Milli Kadın Voleybol Takımının grup aşamasındaki maç programı açıklandı. 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek olan 2025 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk maçı İspanya karşısında olacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı açıklandı.

E Grubu'nda yer alan Millilerimiz, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup müsabakalarını Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

Maç programı şu şekilde:

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

