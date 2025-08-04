Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 4.8.2025 16:23 Son Güncelleme: 4.8.2025 16:23

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda sahne almaya hazırlanıyor. Millilerin grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri netleşti. D grubunda yer alacak Ay-yıldızlı ekibin dev organizasyondaki yolculuğu merakla beklenirken, ilk maç için geri sayım başladı. Peki, Filenin Sultanları maç takvimi ile Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin maç programı:

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları, bir kez daha uluslararası arenada sahaya çıkıyor. FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın grup fikstürü açıklandı. Zorlu rakiplerle dolu grupta yer alan Türkiye, İspanya ile çıktığı maç sonrasında sırasıyla Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filede milli maç heyecanı yaşanıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki takvimi:

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA SAHNE ALIYOR!

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, voleybol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan FIVB Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Takım, gruplarda mücadele edeceği ülkelerle oynayacağı maçlar için kadrosunu da netleştiriyor. 2025 turnuvasında Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor.

Rakipler: İspanya, Bulgaristan ve Kanada!

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

MAÇLAR HANGİ KANALDAN İZLENECEK?

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayın programı netleştiğinde haberimizdeki yerini alacak.

Filenin Sultanları Geniş Kadrosu

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

ARKADAŞINA GÖNDER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman oynanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz