FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları, bir kez daha uluslararası arenada sahaya çıkıyor. FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın grup fikstürü açıklandı. Zorlu rakiplerle dolu grupta yer alan Türkiye, İspanya ile çıktığı maç sonrasında sırasıyla Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filede milli maç heyecanı yaşanıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki takvimi: