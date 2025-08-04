FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ 2025: FIVB Dünya Şampiyonası Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları, bir kez daha uluslararası arenada sahaya çıkıyor. FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın grup fikstürü açıklandı. Zorlu rakiplerle dolu grupta yer alan Türkiye, İspanya ile çıktığı maç sonrasında sırasıyla Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Filede milli maç heyecanı yaşanıyor. İşte, Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki takvimi:
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, voleybol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan FIVB Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. Takım, gruplarda mücadele edeceği ülkelerle oynayacağı maçlar için kadrosunu da netleştiriyor. 2025 turnuvasında Türkiye, D Grubu'nda yer alıyor.
Rakipler: İspanya, Bulgaristan ve Kanada!
22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçları Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:
23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya
25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan
27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada
Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Yayın programı netleştiğinde haberimizdeki yerini alacak.
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın