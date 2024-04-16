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Giriş Tarihi: 16.4.2024 14:09

Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi 2024 | İşte Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları geniş kadrosu

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol takımı geçtiğimiz sezon üst üste kaldırdığı kupalarla tüm Türkiye'ye gurur dolu anlar yaşatmıştı. Yeni rota belli oldu. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. Bu yıl Türkiye, Amerika ve Çin'de oynanacak maçların tarihleri gündemde. Ay yıldızlı takımı desteklemek isteyenler Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi için araştırmalara hız kazandı. Peki; 2024 VNL Milletler Ligi ne zaman başlıyor? İşte, o kadro!

Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi 2024 | İşte Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları geniş kadrosu

Filenin Sultanları maç takvimi VNL kupası için gündemde. Geçtiğimiz yılın şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı hedefe kilitlendi. Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu belli olurken Kaptan Eda Erdem, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi bilinen isimlerin yanı sıra yeni oyuncular da dikkat çekti. Peki; 2024 Milletler Ligi ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? İşte, maç programı...

MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

İşte, Filenin Sultanları maç takvimi:

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 takım, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi 2024 | İşte Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları geniş kadrosu
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