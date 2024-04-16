Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi 2024 | İşte Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları geniş kadrosu

Filenin Sultanları maç takvimi VNL kupası için gündemde. Geçtiğimiz yılın şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı hedefe kilitlendi. Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu belli olurken Kaptan Eda Erdem, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi bilinen isimlerin yanı sıra yeni oyuncular da dikkat çekti. Peki; 2024 Milletler Ligi ne zaman başlıyor, nerede oynanacak? İşte, maç programı...