Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.8.2025 07:01

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. E Grubu’ndaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek olan Filenin Sultanları, bu prestijli organizasyonda art arda 6. kez yer alacak. Turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefleyen ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında avantaj yakalamak istiyor. Peki Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tarih, saat ve canlı yayın bilgileri…

Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Tayland'da ilk maçına çıkıyor. E Grubu'ndaki açılış karşılaşmasında Türkiye, İspanya ile karşılaşacak. Kaptan Eda Erdem Dündar, turnuvada beşinci kez sahada olacak.

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İspanya ile oynayacağı mücadele 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma saat 15:30'da başlayacak ve voleybol severler için heyecan dolu anlar yaşanacak.

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İspanya arasındaki voleybol karşılaşması, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Maç, TRT 1 kanalından canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

MİLLİLER DÜNYA SAHNESİNDE 6. KEZ YER ALACAK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk olarak 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o tarihten bu yana düzenlenen organizasyonda üst üste 6'ncı kez mücadele edecek.

Milli takım, 2006'da turnuvayı 10. sırada tamamlarken, 2010 yılında 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sıraya yükselerek tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde etti.

Takım, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu ve 2022'de 8'inci sırada turnuvayı tamamladı. Bu sezon da milliler, yeni başarılara imza atmak için korta çıkacak.

