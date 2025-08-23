FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Tayland'da ilk maçına çıkıyor. E Grubu'ndaki açılış karşılaşmasında Türkiye, İspanya ile karşılaşacak. Kaptan Eda Erdem Dündar, turnuvada beşinci kez sahada olacak. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın canlı yayın bilgileri ve Filenin Sultanları'nın turnuva programı.
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İspanya ile oynayacağı mücadele 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşma saat 15:30'da başlayacak ve voleybol severler için heyecan dolu anlar yaşanacak.
MİLLİLER DÜNYA SAHNESİNDE 6. KEZ YER ALACAK
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk olarak 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o tarihten bu yana düzenlenen organizasyonda üst üste 6'ncı kez mücadele edecek.
Milli takım, 2006'da turnuvayı 10. sırada tamamlarken, 2010 yılında 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sıraya yükselerek tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde etti.
Takım, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu ve 2022'de 8'inci sırada turnuvayı tamamladı. Bu sezon da milliler, yeni başarılara imza atmak için korta çıkacak.