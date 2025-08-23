FİLENİN SULTANLARI SAHAYA ÇIKIYOR! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİLER DÜNYA SAHNESİNDE 6. KEZ YER ALACAK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk olarak 2006 yılında katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o tarihten bu yana düzenlenen organizasyonda üst üste 6'ncı kez mücadele edecek.

Milli takım, 2006'da turnuvayı 10. sırada tamamlarken, 2010 yılında 7 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sıraya yükselerek tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde etti.

Takım, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu ve 2022'de 8'inci sırada turnuvayı tamamladı. Bu sezon da milliler, yeni başarılara imza atmak için korta çıkacak.