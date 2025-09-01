Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları Slovenya maçı canlı yayın: Dünya Şampiyonası Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.9.2025 07:17

Filenin Sultanları Slovenya maçı canlı yayın: Dünya Şampiyonası Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turu rakibi Slovenya ile karşılaşacak. Bangkok'ta oynanacak Türkiye–Slovenya maçı canlı yayını voleybolseverlerin heyecanla beklediği kritik bir mücadele olma özelliği taşıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı için hedef çeyrek final. Peki; Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi:

Filenin Sultanları Slovenya maçı canlı yayın: Dünya Şampiyonası Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada grup aşamasını lider olarak tamamlayan Filenin Sultanları, şimdi bir üst tura yükselme yolunda önemli bir sınav veriyor. Peki bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın kanalı ne? İşte Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle ekranı:

Grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup ederek son 16 turuna lider çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya ile karşılaşacak. Bu mücadele, çeyrek finale giden yolda büyük önem taşıyor.

SLOVENYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile 1 Eylül Pazartesi günü (bugün) karşılaşacak. Heyecan dolu karşılaşma TSİ 16.30'da başlayacak.

SLOVENYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovenya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler ekran başında yerini aldı.

Rakibini elemesi halinde çeyrek finalde ABD - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak Filenin Sultanları maç takvimi ile bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Sultanları Slovenya maçı canlı yayın: Dünya Şampiyonası Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz