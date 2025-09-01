Filenin Sultanları Slovenya maçı canlı yayın: Dünya Şampiyonası Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada grup aşamasını lider olarak tamamlayan Filenin Sultanları, şimdi bir üst tura yükselme yolunda önemli bir sınav veriyor. Peki bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın kanalı ne? İşte Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle ekranı: