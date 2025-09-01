Filenin Sultanları Slovenya maçı canlı yayın: Dünya Şampiyonası Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada grup aşamasını lider olarak tamamlayan Filenin Sultanları, şimdi bir üst tura yükselme yolunda önemli bir sınav veriyor. Peki bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın kanalı ne? İşte Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle ekranı:
Grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı mağlup ederek son 16 turuna lider çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şimdi D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Slovenya ile karşılaşacak. Bu mücadele, çeyrek finale giden yolda büyük önem taşıyor.
Slovenya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler ekran başında yerini aldı.
Rakibini elemesi halinde çeyrek finalde ABD - Kanada maçının galibiyle karşılaşacak Filenin Sultanları maç takvimi ile bekleniyor.