Giriş Tarihi: 22.8.2025 08:09

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 maç takvimi açıklandı. Filenin Sultanları, Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk karşılaşmasını İspanya ile yapacak. Ay-yıldızlı takımın programı ve rakipleri merakla takip edilirken, özellikle İspanya maçının detayları öne çıktı. Peki, Türkiye – İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları’nın maç programı ve tüm bilgiler…

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çerçevesinde açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millî takımın ilk karşılaşması ve maç programı büyük bir merakla bekleniyor. Ay-yıldızlılar, grup etabını tamamladıktan sonra bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Türkiye – İspanya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası grup maçları takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025, Cumartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – İspanya

25 Ağustos 2025, Pazartesi – 15:30 TSİ → Türkiye – Bulgaristan

27 Ağustos 2025, Çarşamba – 12:00 TSİ → Türkiye – Kanada

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin,, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek,

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİBİ İSPANYA! Türkiye – İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
