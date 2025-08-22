FİLENİN SULTANLARI’NIN RAKİBİ İSPANYA! Türkiye – İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çerçevesinde açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millî takımın ilk karşılaşması ve maç programı büyük bir merakla bekleniyor. Ay-yıldızlılar, grup etabını tamamladıktan sonra bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Türkiye – İspanya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…
Turnuvadaki ilk maçımız 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak. Filenin Sultanları'nın bu önemli karşılaşması, şampiyonadaki performans açısından büyük önem taşıyor. Heyecan dolu karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin,, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek,
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz