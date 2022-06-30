Haberler Yaşam Haberleri Filistin Nerede? Filistin Hangi Kıtada Ve Nereye Yakın?
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:21 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:21

Filistin Nerede? Filistin Hangi Kıtada Ve Nereye Yakın?

Filistin Nerede? Filistin Hangi Kıtada Ve Nereye Yakın?

Arap ülkeleri arasında bazı ülkelerin adını daha sık duyarız. Televizyon kanallarında ya da sosyal medyada adına sıklıkla rastladığımız ülkeleri merak etmemiz oldukça normaldir. Bu ülkelerden biri de Filistin olarak karşımıza çıkar. Hem yaşanan siyasi olaylar hem de ülkenin bulunduğu coğrafya sebebi ile son dönemlerde ismine sıklıkla rastladığımız Filistin nerede biliyor muyuz? Filistin harita üzerinde nerededir sorusunu çoğumuz cevaplayamayız. Aklınızdaki soru işaretlerini gidermek ve Filistin hakkında detaylı bilgiler vermek için size bu yazımızı hazırladık. Müslüman bir ülke olan Filistin hangi ülkelere yakın ya da Filistin hangi kıtada yer alır sorularının detayları yazımızın devamında. İşte merak edilen tüm detaylar.

Coğrafi konum olarak bir Orta Doğu ülkesi olarak karşımıza çıkan Filistin aynı zamanda en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerden biri olduğu için Filistin harita üzerinde nerededir sorusu ile sıklıkla karşılaşırsınız. Son dönemlerde adından siyasi olarak sıklıkla bahsedilen Filistin nerede ve Filistin hangi kıtada yer alır sorularının cevapları için yazımızın devamına geçelim.

Filistin Nerede?

Başkenti Kudüs olan Filistin yani resmi adı ile Filistin Özerk Yönetimi, Akdeniz'in doğusunda, Ürdün'ün batısında ve Lübnan'ın güneyinde yer alan bir Orta Doğu ülkesidir. Ürdün ırmağı ile ikiye ayrılmış olan Filistin'de Ürdün ırmağının doğusu Doğu Yaka ve batısı Batı Yaka (Batı Şeria) olarak bilinmektedir. Aynı zamanda başkenti Kudüs 3 büyük din içinde de önemli bir yere sahiptir.

Filistin Hangi Kıtada Yer Alır?

Arap ülkeleri arasında olan ve bir Orta Doğu ülkesi olarak karşımıza çıkan Filistin Asya kıtasında yer almaktadır.

Filistin Hangi Ülkelere Yakın?

Yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Filistin birçok ülke ile de sınır komşusudur. Gazze Şeridi; Batıda Akdeniz, güneyde Mısır, kuzeyde ve doğuda İsrail ile sınırdır. Batı Şeria ise doğuda Ürdün, kuzeyde, güneyde ve batıda İsrail ile sınırlıdır.

Filistin Harita Üzerinde Nerededir?

Filistin'in harita üzerinde görünümü ve bulunduğu konum aşağıdaki gibidir;

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS sonuçları erişime açıldı! MEB ile LGS lise sınav sonuçları 2022 sorgulama ekranı
Survivor All Star’da finale kalan yarışmacı belli oldu! Survivor kim elendi, finale kim ve hangi yarışmacılar çıktı?
SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU, BİRİNCİ KİM? Survivor Final 2022 geri sayım başladı! ACUN ILICALI AÇIKLADI!
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için kritik gün geldi: Asgari ücrete zam bugün mü açıklanacak? 2022 asgari ücret temmuz zammı oranı ne kadar olacak?
Lise taban puanları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2022 listesi!
SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NETLEŞTİ! 2022 SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm yeni emekli-memur maaşları! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret zammı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret için 'Kademeli' formül! Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam haberini verdi: Temmuz zammı ve asgari ücrete zam ile yeni maaş ne kadar olacak?
Adem Kılıçcı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Survivor Adem'in nişanlısı bakın kim çıktı!
Son dakika: Skandalı örtbas için Aykut Erdoğdu istifaya zorlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistin Nerede? Filistin Hangi Kıtada Ve Nereye Yakın?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA