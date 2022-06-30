Filistin Nerede? Filistin Hangi Kıtada Ve Nereye Yakın?

Coğrafi konum olarak bir Orta Doğu ülkesi olarak karşımıza çıkan Filistin aynı zamanda en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerden biri olduğu için Filistin harita üzerinde nerededir sorusu ile sıklıkla karşılaşırsınız. Son dönemlerde adından siyasi olarak sıklıkla bahsedilen Filistin nerede ve Filistin hangi kıtada yer alır sorularının cevapları için yazımızın devamına geçelim.

Filistin Nerede?

Başkenti Kudüs olan Filistin yani resmi adı ile Filistin Özerk Yönetimi, Akdeniz'in doğusunda, Ürdün'ün batısında ve Lübnan'ın güneyinde yer alan bir Orta Doğu ülkesidir. Ürdün ırmağı ile ikiye ayrılmış olan Filistin'de Ürdün ırmağının doğusu Doğu Yaka ve batısı Batı Yaka (Batı Şeria) olarak bilinmektedir. Aynı zamanda başkenti Kudüs 3 büyük din içinde de önemli bir yere sahiptir.

Filistin Hangi Kıtada Yer Alır?

Arap ülkeleri arasında olan ve bir Orta Doğu ülkesi olarak karşımıza çıkan Filistin Asya kıtasında yer almaktadır.

Filistin Hangi Ülkelere Yakın?

Yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Filistin birçok ülke ile de sınır komşusudur. Gazze Şeridi; Batıda Akdeniz, güneyde Mısır, kuzeyde ve doğuda İsrail ile sınırdır. Batı Şeria ise doğuda Ürdün, kuzeyde, güneyde ve batıda İsrail ile sınırlıdır.

Filistin Harita Üzerinde Nerededir?

Filistin'in harita üzerinde görünümü ve bulunduğu konum aşağıdaki gibidir;