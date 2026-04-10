Filistindeki idam kararına İstanbul’dan idam sehpası ve bebek tabutu ile cevap

İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma ve son dönemde gündeme gelen hukuksuz idam kararlarına karşı İstanbul'dan da ortak ses yükseldi.

"İDAM KARARINA KARŞI YÜKSELEN ORTAK TEPKİ , FİLİSTİN'DEKİ İDAM KARARLARINA KARŞI SUSMUYORUZ"

İstanbul'daki buluşmanın adresi Bağcılar Meydanıydı. Cuma namazı sonrasında İsrail'in idam kararına karşı ortak tavır almak için Meydan Camii önünü dolduran vicdan sahipleri, ellerinde taşıdıkları afişler ve sloganlarla soykırımcı politikalara karşı tepki gösterdi. Alanda kurulan platforma bir idam sehpası ve İsrail'in katlettiği bebek ve çocukların tabutlarını temsilen üzerlerinde fotoğrafları ile platforma koydular. Okunan basın açıklamasının ardından Çeşitli sivil toplum dernek temsilcileri ellerinde fotoğraflarla protesto eylemine destek verdi.

Filistin'e Destek Platformu başkanı Osman Kabaktepe, "Yalnızca İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanındaki merkezi meydanlarda toplanan kalabalıklar, sınırları aşan bu ağır zulme karşı sessiz kalmayacaklarını tüm dünyaya eş zamanlı olarak ilan etti. Bu coğrafyayı kan gölüne çevirdiler. Yeniden barış ve adalet için gayret edeceğiz. Demokrasi diyerek kadın ve çocukları katlettiler. Hep birlikte işgal ve zulmün karşısında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir dijital maskaralıklar bizi kandıramaz. 70 bin insanımızın bebeklerin , annelerin ölümlerinin hesabını vereceksiniz. Türkiye bu zulme karşı onurlu duruşunu ve karşı çıkışları için teşekkür ediyoruz. Cuma hutbesinde de söylendiği gibi Gazzeye elimizle, dilimizle ve dualarımızla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yağmurun altında protesto eylemine katılan Hayrı Taş, "Filistinli kardeşlerimiz İsrail zulmü altında hem can veriyor hemde bu soğuk ve yağmurlu havada yaşam mücadelesi veriyorlar. İsrail'in zulmüne ve almaya çalıştığı hukuksuz idam kararına karşı bir müslüman olarak tüm kalbimle karşı çıkıyorum. İnşallah bu idam sehpaları bu zulmü yapanların sonu olur" dedi.