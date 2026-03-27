Filistin’e Destek Platformu, Gazze için 29 Mart’ta Fatih’te yürüyüş düzenleyecek

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen 100'ün üzerinde STK temsilcileri, 29 Mart'ta Fatih'ten Beyazıt Meydanı'na yapacakları yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.Toplantıda konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Filistin, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da siyonist rejimin yaptıkları zulme karşı olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Siyonist rejimin Lübnan'a ve ABD ile birlikte İran'a dönük saldırılarının bölgeyi işgal etme noktasındaki çabalarının dünyaya istikrarsızlık getirdiğini ifade eden Kabaktepe, "Buna en şiddetli şekilde 'hayır' diyerek durduğumuz yerin belli olması için pazar günü hep birlikte hem gördüğümüzde körleşmediğimizi, hem duyduğumuzda sağırlaşmadığımızı, hissettiğimizde de kalbimizde hissiyatsız hale gelmediğimizi haykırmak için tüm İstanbullu kardeşlerimizi Fatih Camisi'nden başlayıp Beyazıt Meydanı'nda bitecek olan etkinliğimize davet ediyoruz." diye konuştu. Türkiye'de insanların ve STK'lerin Lübnan, İran, Filistin, Kudüs ve Gazze'de, İsrail'in oluşturduğu zulüm halkasına, ateş çemberine karşı elinden gelen gayreti sarf ettiğini vurgulayan Kabaktepe, "Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesi bulunduğu ilde, nerede durduğumuzu bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da göstermek için yapılacak etkinliklere davet ediyorum." dedi.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım da ortada topyekun bir mücadele olduğunu, yaşananların sadece İran'ın ve Lübnan'ın sorunu olmadığını belirterek, "Coğrafyamızın mücadelesi, insanlığın mücadelesi var. İnsanlığı esaretten kurtarma mücadelesi var. Zaman korkaklık zamanı değil, ihtilaf zamanı değil, mezhep ve meşrep söylemlerini ortaya koyup, motivasyonu bozma zamanı değil. Zaman buradan prim elde etme zamanı da değil. Bütün cemaatlerin, bütün cemiyetlerin, kanaat önderlerinin, siyasilerin, parti üstü meselelere olumlu bakanların pazar günü bu meydanları doldurmalarını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. Gazze'ye destek yürüyüşünün, öğle namazı sonrası saat 14.00 sıralarında Fatih Camisi'nden başlayacağı belirtildi.