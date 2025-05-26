Filistinli Ahmed Türkiye’de hayata tutundu

Safra kanalları olmadan dünyaya gelen 2.5 yaşındaki Filistinli Jad Ahmed Said Deek, Türkiye'de annesinden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu. Küçük çocuk, safra kanalları olmadan dünyaya geldi. Doğumdan kısa süre sonra rahatsızlanmaya başlayan çocuğun ailesi hemen Jad'ı hastaneye götürdü.

SAFRA KANALI OLMADAN DOĞDU

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından talihsiz çocuğun safra kanalları olmadan dünyaya geldiği anlaşıldı. Hemen doktorlar çocuğu ameliyata alarak "Kasai" adı verilen bağırsaklarla safra yolu arasında yeni bir yol yapma operasyonu gerçekleştirdi. Ancak yapılan ameliyatın başarılı olmaması sonucunda Jad 2 yaşına geldiğinde yeniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun karaciğer nakli olması gerektiği anlaşıldı. Ancak Filistin'de bu ameliyatı yapacak hastanenin bulunmaması üzerine baba hemen Filistin Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Türk makamlarıyla iletişime geçen Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuğu Türkiye'ye sevk etti. Medical Park Florya Hastanesi'ne getirilen küçük Jad'a burada yapılan ilk müdahale ve tetkiklerin ardından acil karaciğer nakli kararı alındı. Küçük çocuk, annesinden alınan karaciğer sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.