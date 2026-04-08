Filistinli esirler için İsrail’e suç duyurusu: Zulme sessiz kalmadılar

İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamele ve idam yasası üzerine harekete geçildi. Avukatlar, temsil ettikleri 25 Filistinli esir ve yakınları adına, İsrail hakkında "soykırım ve insanlığa karşı suçlar" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, esirlerin savunma hakkından yoksun bırakıldığı, işkence gördüğü ve aç ile tedavisiz bırakıldığı vurgulandı. Son dönemde çıkarıldığı belirtilen "idam yasası"na da dikkat çekilerek, yaşananların ağır hak ihlalleri olduğu ifade edildi.

"İSRAİL'DE 10 BİNİN ÜZERİNDE ESİR BULUNMAKTA"

Suç duyurusunun öncesinde açıklamada bulunan avukat Gülden Sönmez, "İsrail cezaevinde çok uzun yıllardır tutulan binlerce Filistin'de esir. 8 Ekim tarihinden itibaren İsrail'de alınan bir kararla yeni bir uygulama başladı. Biz avukatlar olarak bu uygulamayı soykırım suçunun bir parçası olarak tarif ediyoruz. Filistinli esirleri tamamen hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak yok etmeye yönelik uygulamalar şeklinde gerçekleşti. Hiçbir şekilde insani hiçbir ihtiyacın sağlanmadı. İsrail'in elinde 10 binin üzerinde Filistinli esir bulunmakta. Bizler avukatlar olarak bir kısım Filistinlilerin Filistin'de esirlerin temsilcisiyiz onlar adına temsil ettiğimiz müvekkillerimiz adına bir takım hukuki girişimler başlattık." şeklinde konuşma yaptı.