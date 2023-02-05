Haberler Yaşam Haberleri "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?
Giriş Tarihi: 5.2.2023 21:51 Son Güncelleme: 5.2.2023 21:57

"Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 5 Şubat 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok cümlesi hangi yönetmene aittir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (5 Şubat 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (5 ŞUBAT 2023)

ATV ile 5 Şubat Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?

A- Michael Haneke (CEVAP)
B- Martin Scorsese
C- Steven Spielberg
D- Zeki Demirkubuz


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"Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?
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