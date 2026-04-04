20 yıl sonra bulduğu babasından 1.5 milyon lira tazminat kazandı

Balıkesir'de yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Nejlihan Oykan, 1983 yılında henüz 25 yaşındayken evlilik dışı birlikteliğinden ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasından görev yapan piyanist Ziya Demirense'den bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan oğluna Ramazan Mert ismini verdi. Mert annesinin nüfusuna kaydedildi ve Oykan soyadını aldı. Fatma Nejlihan ilerleyen günlerde Reşit Gezer ile evlendi. Nejlihan, Reşit Gezer'den Hayriye adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Nejlihan 1990'da Ece isimli kızını dünyaya getirdikten günler sonra 32 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nejlihan'ın ani ölümü 35 sene önce gazetelerde haber oldu.

MERT'E BAKAN ANNEANNE VE DAYISI DA ÖLDÜ

Ramazan Mert Oykan'a annesi vefat edince anneannesi Müşerref Yılmaz bakmaya başladı. Anneanne Müşerref Yılmaz kızı Nejlihan'ın vefatından 10 ay sonra öldü. Bunun üzerine Mert Oykan'a dayısı Beytullah Oykan bakmaya başladı. Dayı Beytullah Oykan ise Mert Oykan 20 yaşındayken yaşamını yitirdi.

GERÇEK BABASINI 20 YAŞINDA ÖĞRENDİ

Annesi, anneannesi ve dayısı tarafından bakılıp büyütülen Mert Oykan, yıllarca gerçek babası olarak bildiği Reşit Gezer'e serzenişte bulundu. Mert Oykan, 'Ne biçim babasın. Benimle hiç ilgilenmedin' dedi. Reşit Gezer de, 'Ben senin baban değilim, asıl baban Ziya Demirense' dedi. Büyük bir yıkım ve ağır bir şok yaşayan Mert Oykan, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukatı Varol Turbay aracılığıyla Balıkesir 1. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Mert Oykan'ın yüzde 99.9, ünlü sanatçı Semiha Yankı'nın orkestrasında görev yapmış Ziya Demirense olduğu kesinleşti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesi'nin onama kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Karar Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yargıtay kararı sonrası Oykan, Demirense'nin 3. çocuğu olarak nüfusuna geçti. Oykan'ın ve eşi ile 2 çocuğunun soyadı da Demirense olarak değişti. Oykan, kararla Demirense'nin 100 milyon liralık servetine ortak oldu.

TAZMİNAT DAVASINI DA KAZANDI

Ramazan Mert Oykan'ın 'babalığın benimsenmemesi nedeniyle' İzmir 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 1 milyon 550 bin liralık tazminat davası da 24 Mart'ta sonuçlandı.

BABALIK DAVASINDAN DRAM ÇIKTI

Türkçe öğretmen Ramazan Mert Oykan'ın üniversite sınavında Türkiye 5.'cisi olduğu, çok başarılı bir öğrenci olmasına karşın üvey babası bakmadığı için kendisine bakan dayısı tarafından öğretmenliğe gönderildiği öğrenildi. Küçük yaşlardayken üvey baba dayağı ile her iki kulak kıkırdakları kırık olan ve kafatasında çatlak oluşan Demirense'nin çok zor bir çocukluk dönemi geçirdiği belirtildi. Çocukluk döneminde üvey baba şiddetinden dolayı hayali olan siyasal bilgiler fakültesine gidemediği için kaymakam ya da vali olamayan Oykan'ı en çok hayali olan meslekleri yapamamanın incittiği ifade edildi.

TAZMİNAT DAVALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Varol Turbay, "Manevi tazminat davalarında Anayasa Mahkemesi iptal kararı yürürlüğe girdi. Tazminat talebi kısmen kabul edildiğinde reddedilen kısım üzerinden dava açan kişi karşı tarafa vekalet ücreti ve yargılama gideri ödüyordu. Bu değişti artık. Dava açan kişi reddedilen kısım üzerinde vekalet ve yargılama gideri ödemeyecek" dedi.