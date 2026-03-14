Film gibi soygun

Giriş Tarihi: 14.03.2026

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya'da girdikleri kuyumcuda çalışanlara biber gazı sıkıp bilezikleri çalan 2'si çocuk 3 şüpheli yakalandı. 3 hafta plan yapıp kanalizasyon hattından kilometrelerce yürüyerek kuyumcuya yakın bir noktadaki rögar kapağından çıkan şüphelilerin, soygundan sonra ise kanalizasyon hattına giremeden yakalandıkları ortaya çıktı. Polisin takibini önlemek için soygundan sonra değiştirmek üzere kanalizasyona yedek kıyafet dahi bırakan Muhammet Latif İriş (21), A.E.E. (17) ve N.D'nin (17) yanlarına cep telefonlarını bile almadıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

