Film sahnelerini aratmayan operasyon: Biri aracın altında, diğeri otobüste yakalandı!

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan bir gün önce durumundan şüphelendikleri 34 NCR 830 plakalı Renault marka otomobili takibe aldı. Göre beldesi girişinde durdurulan araçta bulunan Fırat S. (27) ve Murat D.'nin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheliler, polise verdikleri ifadede İstanbul'dan Nevşehir'e arkadaş ziyareti için geldiklerini söyledi.

SİLAHLI KAVGA İHBARI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Ertesi gün Lise Caddesi'nde silahlı kavga yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, daha önce takibe alınan otomobili terk edilmiş ve çalışır vaziyette buldu. Yapılan incelemede Metin K. (44), iki kişinin araçtan inerek kendisine silahla ateş ettiğini, kendisinin de saldırıya karşılık verdiğini beyan etti.

AVM OTOPARKINDA NEFES KESEN TAKİP

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şüphelilerden İlhan Ç.'nin (23) bir akaryakıt istasyonu çevresinde görüldüğünü belirledi. Polisleri fark eden şüpheli, koşarak bir AVM'nin otoparkına kaçtı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, çıkış yapan araçları tek tek kontrol etti. Yapılan detaylı aramada İlhan Ç., park halindeki bir aracın altına gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi.

KAÇIŞ PLANI KAYSERİ'DE SON BULDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, diğer şüpheli Fırat S.'nin şehirden ayrılarak Batman'a gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Bunun üzerine Kayseri'de durdurulan otobüste yapılan operasyonla Fırat S. de gözaltına alındı ve işlemleri için Nevşehir'e getirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Soruşturma kapsamında Metin K., İlhan Ç. ve Fırat S. gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi. Polisin koordineli operasyonu sayesinde silahlı olayın şüphelileri kısa sürede yakalanırken, operasyonun detayları adeta bir polisiye filmini andırdı.