13.11.2025 09:37

"Film seti kuracağız" diye kiraladılar... Yasa dışı bahis merkezi yaptılar

İstanbul Emniyeti’ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul’un Silivri İlçesi’nde kiralanan lüks bir villada yasa dışı bahis faaliyetleri yürütüldüğünü ve villanın yasa dışı bahis merkezi dış finans evi olarak kullanıldığını tespit etti.

Bu kapsamda emniyet güçleri söz konusu adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Lüks villada şebekeye üye 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda adresteki bilgisayarlarda bazı yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışan panel sistemlerinin bulunduğu saptandı. Panel sistemleri açık ve kullanımda olarak bulunan bilgisayarlara, çok sayıda cep telefonuna ve çok sayıda dijital materyale detaylı bir şekilde incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin lüks villayı "Film seti olarak kullanacağız" diyerek kiraladıkları iddia edildi.

