Filyos Limanı’nda ’namaz kılmak’ yasaklandı iddiasına yalanlama: İbadet özgürlüğü temel bir hak

TP-OTC Liman İşletme'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Filyos Limanı'nda "ibadet yasağı" iddialarına açıklama: Gerçekler sahada farklı

Son günlerde bazı yerel mecralarda yer alan "Filyos Limanı'nda namaz kılmanın yasaklandığı" yönündeki iddialar, sahadaki mevcut uygulamalarla örtüşmüyor. Konuya ilişkin edinilen bilgilere göre, liman sahasında görev yapan tüm personelin ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli imkanlar sağlanmış durumda.

"İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ TEMEL BİR HAK"

Filyos Limanı'nda yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar çerçevesinde, farklı yüklenicilere bağlı binlerce personel görev yaparken, çalışanların yalnızca operasyonel ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda sosyal ve manevi ihtiyaçlarının da gözetildiği ifade ediliyor. Bu kapsamda, sahada yer alan cami ve mescitlerin aktif şekilde kullanıldığı ve herhangi bir yasaklama uygulamasının söz konusu olmadığı özellikle vurgulanıyor.

Filyos Limanı'nda yürütülen faaliyetlerin koordinasyonunda yer alan yetkililerden edinilen bilgilere göre, ibadet özgürlüğü temel bir hak olarak değerlendirilmekte olup, bu hakkın kısıtlanmasına yönelik herhangi bir uygulamanın ne sahada ne de kurumsal yaklaşımda yeri bulunmuyor. Bu doğrultuda, Gökhan Merey ve Cem Erdem ile ilişkilendirilen saha yönetim anlayışının, çalışan memnuniyeti ve temel hakların korunması ekseninde şekillendiği ifade ediliyor.

Öte yandan, TPAO bünyesinde yürütülen projelerin ölçeği ve Filyos sahasının genişliği nedeniyle, bazı operasyon noktalarının mevcut mescit alanlarına fiziksel olarak uzak olması nedeniyle bu durumun farkında olan saha yönetiminin, özellikle uç noktalarda görev yapan personelin ibadetlerini daha rahat şekilde yerine getirebilmesi adına yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Bu kapsamda, nöbet kulübelerinin uygun hale getirilmesi, alternatif ibadet alanlarının oluşturulması ve mevcut imkanların geliştirilmesine yönelik çalışmaların sahadaki ihtiyaçlara paralel şekilde hızla devam ettiği ifade ediliyor.

Saha kaynakları, yapılan tüm düzenlemelerin amacının çalışanların iş-yaşam dengesini desteklemek ve daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmak olduğunu belirtirken, kamuoyuna yansıyan yasaklama iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiriyor.

Filyos Limanı'nda sürdürülen stratejik öneme sahip operasyonlar kapsamında, hem operasyonel disiplinin hem de çalışan haklarının birlikte gözetildiği bir yönetim anlayışının benimsendiği vurgulanıyor.