Final Okulları’nda coşkulu kutlama

Adana Final Okulları Genel Müdürü M.Turhan Orhan'ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, okul aile birliği ve velilerin katıldığı kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasının ardından Bayrak Yürüyüşü ile başladı.

Tören Genel Müdür M. Turhan Orhan. "19 Mayıs tarihinde, genç bir subayken, Atatürk'ü Samsun'a çıkaran güç Türk milletine olan inancıydı. Biz bu inanca ve bu iman gücüne sahip olduğumuz sürece, bu gençlerde bu inanç ve Atatürk sevgisi olduğu sürece bu millet asla bağımsızlık altına girmeyecek, göklerdeki bayrak asla inmeyecek ebedi olarak dalgalanacaktır" dedi.

Dumanı tüten Bandırma Vapuru eşliğinde öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterisi; Karadeniz müziğinin coşkulu enerjisi eşliğinde yapılan step gösterisi, minik öğrencilerin rengarenk kıyafetlerle sergiledikleri jimnastik gösterisinin ardından, koro bando eşliğinde marşlar söylendi.