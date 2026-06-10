Final’de mezuniyet coşkusu

Adana Final Okulları Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler için okulun kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi. Törenlere; Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, Adana Final Okulları Genel Müdürü M.Turhan Orhan, Koordinatör F. Oğuzhan Ertem, Adana'daki diğer Final Okulları ve kursların yöneticileri, öğretmenler, veliler ve okul aile birliği katıldı.

Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, "Final ailesi olarak, atasını seven, annesinin babasının değerlerinin izinden giden, yüzü bilime doğru olan, bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı insan yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Biz üstümüze düşeni yaparız. Geçmiş 45 yıllık eğitim hayatımda şunu gördüm ki, iyi bir üniversitenin yolu iyi bir liseden geçiyor. Bu cennet vatanın bize hangi bedeller ödenerek emanet edildiğini biliyorum. Yola çıkarken de ülkeme iyi insan yetiştirmeyi ilke edindim" dedi.

Törende anaokulundan başlayıp liseden mezun olana kadar okula devam eden 11 öğrenci ve velilerine "Vefa Plaketi" verildi. Adana Final Fen ve Anadolu Lisesi'nden 9 birinci ve Ortaokulu'ndan 3 birinci öğrenci mezuniyet kütüğüne plakalarını çaktı. Dereceye giren diğer öğrencilere plaketlerinin verilmesinin ardından kepler havaya atılarak mezuniyet coşkusu yaşandı.