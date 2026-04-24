SON DAKİKA… İstanbul’da finans direktöründen akılalmaz vurgun: Çalıştığı şirketi 211 milyon TL dolandırdı!

MUHASEBECİ DURUMU ÖĞRENİNCE SUS PAYI MAAŞI VERMİŞLER

İddiaya göre bir süre sonra H.Y. kurdurduğu danışmanlık şirketinin 3'te 2'sini kendi üzerine aldı. Bu sırada şirketin muhasebecisi durumu öğrenince onu da plana katıp vurguna devam ettiler. Muhasebeci asıl çalıştığı şirketten 80 bin lira maaş alırken, sus payı olarak dolandırmak için kurulan şirketten 200 bin lira maaş almaya başladı.

211 MİLYON LİRA TRANSFER ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çalıştıkları şirketi dolandırmak için kurdukları şirkete 211 milyon lira para transfer ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu paranın vergisini dahi ödedikleri öğrenildi.