SON DAKİKA… İstanbul’da finans direktöründen akılalmaz vurgun: Çalıştığı şirketi 211 milyon TL dolandırdı!

Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir ambalaj firması genel müdürü L.B. geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bir şikayette bulundu. Şirketlerinde yaklaşık 20 yıldır çalışan finans direktörü H.Y.'nin kurduğu danışmanlık şirketi üzerinden çalıştığı şirketi 211 milyon lira dolandırdığını söyledi. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
2 YILDA 211 MİLYON VURGUN
Yapılan çalışmalarda finans müdürünün akıllara durgunluk veren vurgun planı deşifre edildi. İddiaya göre H.Y. çalıştığı şirketi dolandırmak için önce yine aynı şirkette çalışan bir kadına danışmanlık şirketi açtırdı. Açılan bu paravan danışmanlık şirketine, çalıştıkları ambalaj şirketine danışmanlık veriyormuş gibi ödeme yapmaya başladılar. 2024'ün ilk ayından itibaren milyonlarca lira para kurulan şirkete aktarıldı.
MUHASEBECİ DURUMU ÖĞRENİNCE SUS PAYI MAAŞI VERMİŞLER
İddiaya göre bir süre sonra H.Y. kurdurduğu danışmanlık şirketinin 3'te 2'sini kendi üzerine aldı. Bu sırada şirketin muhasebecisi durumu öğrenince onu da plana katıp vurguna devam ettiler. Muhasebeci asıl çalıştığı şirketten 80 bin lira maaş alırken, sus payı olarak dolandırmak için kurulan şirketten 200 bin lira maaş almaya başladı.
211 MİLYON LİRA TRANSFER ETMİŞLER
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çalıştıkları şirketi dolandırmak için kurdukları şirkete 211 milyon lira para transfer ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu paranın vergisini dahi ödedikleri öğrenildi.
SADECE O ŞİRKETTEN PARA GELMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekipleri vurgun planını adım adım deşifre ederken paravan olarak kurulan şirketin başka hiçbir firmayla çalışmadığını hesabına da başka bir şirketten para girişi olmadığını tespit etti. Şüpheliler Bakırköy, Beylikdüzü ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüphelinin incelenen telefonlarında ise bir gün yakalanırlarsa nasıl ifade vereceklerine dair videolar ortaya çıktı. Birebir aynı ifadeleri verip polisi yanıltmaya çalışan 3 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.