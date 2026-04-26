Fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.04.2026 21:49

Giresun’un Espiye ilçesinde kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Yılmaz Kaplan (49), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Kaplan (49) yönetimindeki 60 NA 948 plakalı otomobil, Yeniköy köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
