Fındık fabrikasında korkutan yangın

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda yangın çıktı. Kısa sürede alevler fabrikayı sararken yangına müdahale için olay yerine 8 ekip, 20'nin üzerinde araç ve 100'ün üzerinde personel yönlendirildi. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği bildirildi. Hastaneye sevk edilen 2 kişinin durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Dursun Ali Sakarya elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili, "Şu anda bir can kaybı yok. Hâlâ kontrol altına alınamadı ama söndürme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, KİSKİ ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri burada. Fındık fabrikasının birkaç tesisi var. Şu anda depoda başlayan bir yangın gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Yangın 4 saatlik mücadelinin ardından güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.