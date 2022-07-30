Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? Fındık fiyatları 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile belirleniyor!

Fındık fiyatları 2022 oranlarının açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyaretine kilitlenen üretici ve tüketicinin merakla beklediği oranların bugün belli olacağı düşünülüyor. Bu yılki fındık satış fiyatı için gerekli değerlendirmeler Karadeniz bölgesi özelinde yapıldı. Peki, fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, fındık fiyatları Giresun, Ordu, Samsun…
FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI?
Ordu'yu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama bekleniyor. Henüz fındık kilogram fiyatı belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl konuyla ilgili Başkan Erdoğan şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
''Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor"
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz günlerde "Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi: Acaba fındık fiyatları ne olacak? Açıklayacağız tabii. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.'' İfadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz açıklama gelmedi.
Fındık fiyatları 2022 açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.