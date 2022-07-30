Fındık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? Fındık fiyatları 2022 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile belirleniyor!

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde "Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi: Acaba fındık fiyatları ne olacak? Açıklayacağız tabii. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.'' İfadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz açıklama gelmedi.

Fındık fiyatları 2022 açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.