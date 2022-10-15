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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Fındıkları topladı kayıplara karıştı

Bezirgan Mahallesi sakinleri fındıklarını toplayıp, alımsatım işi de yapan muhtar M.A.D.’ye teslim etti. 100 ton fındık alan muhtar, on gün sonra ortadan kayboldu. 5 milyon TL dolandırılan 150 kişi, muhtardan gelecek haberi bekliyor

Fındıkları topladı kayıplara karıştı
Fındık dolandırıcılığı olayı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Bezirgan, Kozluk ve Uğurlu mahallelerinde yaşayan 150'nin üzerinde vatandaş topladıkları fındıkları, muhtar M.A.D.'nin Kozluk Mahallesi'nde bulunan fındık alım-satım yaptığı ofisine götürerek sattı. 100 tonun üzerinde aldığı fındıkların parasını ödemeyen muhtar, ofisteki tüm eşyaları da toplayarak kayıplara karıştı.



MUHTAR HESABINI VERSİN
Mağduriyet yaşayan vatandaşlar muhtarı ve yakınlarını telefonla defalarca aradı ama cevap alamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mağdurlardan Ayhan Ergelen, "Bir buçuk ton fındığım heba oldu. 'Ben iflas ettim, kaçtım, gittim' demekle bu iş kapanmamalı. Muhtar bunun hesabını versin" dedi. Muhtar olduğu için kendisine güvendiklerini aktaran Temel Yılmaz ise "4 ton fındıkta 200 bin TL mağduriyetim var. M.A.D. hem arkadaşımız hem de mahalle muhtarımızdı. Ona güvenerek fındığımızı verdik. Fakat sonunda bizi mağdur edip kaçtı gitti. Biran önce ortaya çıkıp mağduriyetimizi gidersin. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldı gitti" diye konuştu. Osman Nuri Berberoğlu da, "Paramızı ödemek için hepimize gün vermişti. Ama sonrasında kayıplara karıştı. Mağduruz" görüşünü dile getirdi. İHA

MAHALLEMİZİN ADI ÇIKTI
MAĞDURLARDAN biri de Şenol Çolak. Defalarca arasa da muhtar ve ailesine ulaşamadığını belirten Çolak "Mahallemizin adı çıktı, benim derdim o. Muhtar bir an önce ortaya çıksın ve gerekli açıklamayı yapsın" diye konuştu.

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Fındıkları topladı kayıplara karıştı
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