Fındıklı girişinde feci trafik kazası! 1 ölü 3 yaralı

Fındıklı ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Deniz kenarına uçtu. Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı, kaza Fındıklı ilçesi girişinde meydana geldi. Araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak deniz kenarına uçtu.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.