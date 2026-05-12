Fındıklıktaki cinayete müebbet

Sakarya'da 24 Nisan 2022'de kaybolan ve günler sonra arkadaşı Cem Tuna tarafından öldürülüp fındık bahçesine gömüldüğü anlaşılan kuaför Savaş Aydoğan davasında hukuki süreç tamamlandı. Olay, Savaş Aydoğan'ın annesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istemesiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Aydoğan'ın sevgilisi Merve Emür'ün "Sivas'a ev onarmaya gitti" beyanları ve arkadaşı Cem Tuna'nın kayıplara karışması şüpheleri artırmıştı. Olaydan 16 gün sonra Zonguldak'ta teslim olan Cem Tuna, Aydoğan'ı silahla öldürdüğünü ve cesedi fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmişti.



İNDİRİM UYGULANMADI

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tuna, Aydoğan'ın kendisine "Baban Merve'ye göz dikti" diyerek saldırdığını ve olayın arbede sırasında yaşandığını iddia ederek tahrik indirimi talep etmişti. Diğer şüpheli Merve Emür ise olaydan haberi olmadığını savunmuştu. Mahkeme Tuna'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve ruhsatsız silah kullanmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Merve Emür hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan beraat kararı verdi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı uygun bulmasının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Temyiz istemlerini inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, eylemin kasten gerçekleştirildiğine hükmetti ve yerel mahkemenin gerekçelerini hukuka uygun bularak cezayı onadı. Bu kararla birlikte, Sakarya'da infial yaratan "fındık bahçesi cinayeti" dosyasında Cem Tuna'nın müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

