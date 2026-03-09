Finike açıklarında facia! Mülteci botu battı: 8 ölü, 10 yaralı

Üzücü olay kıyıdan yaklaşık 6 mil açıkta meydana geldi. Mültecileri taşıyan botun batması sonucu 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaklaşık 10 kişinin de yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaşanan facianın ardından görevliler denizde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü, ekiplerin botta bulunan diğer kişilere ulaşmak için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Cenazelerin ise kıyıya çıkartılarak adli tıp kurumuna gönderildiği kaydedildi. Yetkililer denizde çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.