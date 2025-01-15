Finike Antalya Arası Kaç Km? Antalya Merkez Finike Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Antalya ile Finike arasında yapılan bu yolculuk, sadece bir yerden bir yere gitmekten öte, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerini deneyimleme fırsatı sunar. Finike'ye giderken yol boyunca Likya uygarlığından izler taşıyan antik kentlere rastlamak veya sahil şeridinde kısa bir mola vererek manzaranın tadını çıkarmak, bu rotayı daha da anlamlı kılar. Finike Antalya arası kaç km ve kaç dakika sürer sorularının cevapları, yolculuğunuzun keyifli geçmesi için önceden bilmeniz gereken önemli bilgiler olduğunu belirtmeliyiz.

Finike Antalya Arası Kaç Km?

Finike ile Antalya şehir merkezi arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık olarak 114 kilometredir. Yolculuk boyunca denizin mavisi, dağların yeşili ve yol üzerindeki küçük köyler, bu rotayı sadece bir ulaşım süreci değil, aynı zamanda keyifli bir keşif yolculuğu haline getirir.

Antalya Merkez Finike Arası Kaç Kilometre ve Kaç Dakika Sürer?

Finike ile Antalya merkez arasındaki yolculuk süresi, tercih edilen ulaşım aracına ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özel araçla yapılan bir seyahat genellikle 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir. Eğer toplu taşıma veya otobüs kullanıyorsanız, bu süre molalar ve bekleme süreleriyle birlikte biraz daha uzayabilir. Yol boyunca birçok doğal güzellik ve durak bulunduğundan, planlı molalar vererek bu seyahati daha keyifli hale getirebilirsiniz.