Finike’de 15 yaşındaki motosikletli kazada can verdi

Kaza, dün saat 23.20 sıralarında Finike- Kumluca yolunda meydana geldi. Mehmet Mustafa Bekar'ın kullandığı 07 CCL 071 plakalı motosiklet ile İ.E.Ç.'nin (22) kullandığı 07 TAF 30 plakalı otomobil çarpıştı. Motosikletten savrulan Mehmet Mustafa Bekar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Mustafa Bekar ambulansla götürüldüğü Finike Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

MOTOSİKLET TAMİRCİSİYDİ

Finike Sanayi Sitesi'nde motosiklet tamirciği yapan Mehmet Mustafa bekar'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından cenaze ailesine telim edildi. Talihsiz gencin cenazesi Finike'de Hasyurt Orta Camii'nde kılınacak ikinde namazın ardından Yarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.