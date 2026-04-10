Finike’de feci kaza

Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Demir (63) hayatını kaybetti, 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kumluca-Finike yolu Hasyurt Mahallesi'ndeki TIR parkı önünde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Araçlardan biri ikiye ayrılırken, diğerinde büyük çapta hasar oluştu. Kazada araçlarda bulunan Ahmet Demir, M.T. (21), S.Ü. (46), F.Ş. (24), M.C.Ö. (16) ve E.K. (23) yaralandı. Durumu ağır olan Ahmet Demir, hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.