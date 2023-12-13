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Giriş Tarihi: 13.12.2023 15:09

Firar bitti! Çocuk katili Kırıkkale'de yakalandı!

Erzurum'da 1 çocuğu öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan hükümlü S.A. (52), Kırıkkale'de yakalandı...

DHA
Firar bitti! Çocuk katili Kırıkkale’de yakalandı!

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 'Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ-JASAT Mercek-2 Operasyonu' kapsamında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 2 yıl 11 ay 6 gündür firari olan hükümlü S.A.'nın Balışeyh ilçesi Kırlangıç köyüne geleceği tespit edildi. Firari S.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Erzurum'da, 'Çocuğu veya beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan hakkında 30 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi...

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Firar bitti! Çocuk katili Kırıkkale'de yakalandı!
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