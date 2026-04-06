Firari e-spor oyuncusu 1 yıl sonra yakalandı

Dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncuları arasında yer alan İlkan Saydan, 2024 yılında 'kız arkadaşım beni dövdü' diye şikayetçi olunca gündeme gelmişti. Bu şikayetin ardından kız arkadaşı Büşra S. de kendisinden şikayetçi olunca İlkan Saydan 2 yıl önce cezaevine girmişti. İddiaya göre 1,5 yıl cezaevinde kalan İlkan Saydan, 4 Temmuz 2025'te cezaevinden firar etti. Firarı sürecince sosyal medya üzerinden yayınlanan bir şov programına dahi katılmıştı.

21 ADET UYAP ARANMASI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta hükümlü şahıslara yönelik yapılan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 21 adet UYAP aranması olan İlkan Saydan'ı Tuzla'da gözaltına aldı. 4 Temmuz 2025'ten bu tarafa cezaevi firarisi olan ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İlkan Saydan, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.