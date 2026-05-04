Firari FETÖ’cü banyodaki gizli bölmede yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, geçmiş yıllarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mütevelli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2016 yılından bu yana aranan bir şahıs, 4 Mayıs 2026 tarihinde saklandığı adreste yakalandı. Şahsın, ikametinin banyosunda oluşturulan gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY başta olmak üzere DEAŞ ve PKK/KCK gibi terör örgütlerine yönelik mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

