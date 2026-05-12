Haberler Yaşam Haberleri Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı! Köstebek Serkan Dinçer’e 6 yıl 10 ay hapis cezası
Giriş Tarihi: 12.05.2026 17:42

Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı! Köstebek Serkan Dinçer’e 6 yıl 10 ay hapis cezası

Ankara’da, firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle yargılanan 4 emniyet mensubunun davasında karar çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, köstebek Serkan Dinçer’e 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı! Köstebek Serkan Dinçer’e 6 yıl 10 ay hapis cezası
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sosyal medya propaganda yapılanmasında yer alan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdıran Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer ile birlikte eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında soruşturma başlatmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dava açılmış, Serkan Dinçer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Çelik, Öner ve Demircan hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından ayrı ayrı 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, sanık Şevket Demircan ve taraf avukatları katıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Köstebek Serkan Dinçer'e 6 yıl 10 ay hapis cezası verirken sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın beraatine hükmetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı! Köstebek Serkan Dinçer’e 6 yıl 10 ay hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA