Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırmıştı! Köstebek Serkan Dinçer’e 6 yıl 10 ay hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sosyal medya propaganda yapılanmasında yer alan firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e bilgi sızdıran Ankara Emniyetinde görevli polis memuru Serkan Dinçer ile birlikte eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında soruşturma başlatmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dava açılmış, Serkan Dinçer hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar, diğer sanıklar Çelik, Öner ve Demircan hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından ayrı ayrı 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer, sanık Şevket Demircan ve taraf avukatları katıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Köstebek Serkan Dinçer'e 6 yıl 10 ay hapis cezası verirken sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın beraatine hükmetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör