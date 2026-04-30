Haberler Yaşam Haberleri Firari hükümlü elbise dolabında çarşafa sarılmış halde yakalandı
Giriş Tarihi: 30.04.2026 11:33

Adana’da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç., (47) evindeki elbise dolabında üzerini çarşafla örterek saklandığı yerde yakalandı. Firari hükümlü A.Ç., cezaevine gönderildi.

Ziya RAMOĞLU
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, haklarında 2 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, tespit edildikleri adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

ÇARŞAFLA ÜSTÜNÜ ÖRTEREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç.'nin, evine yapılan operasyonda dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalışırken yakalandı.

Operasyonlarda, aralarında A.Ç.'nin de bulunduğu toplam 33 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

#ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

