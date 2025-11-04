Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da haklarında hapis kararı bulunan 2 firari yakalandı!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:57

Muğla genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, 36 ve 32 yıl hapis cezası bulunan iki firari, polis ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 36 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, 28 Ekim'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ayrıca, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararı doğrultusunda yakalandı. Yakalanan her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

