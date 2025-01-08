Firari İpek'in eski şirketi Koza Altın'ın ismi değişti: "Türk Altın" oldu

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada: "Şirketimiz ticaret ünvanı olan "Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

2015'TE KAYYUM ATANDI

Firari FETÖ'cü Hamdi Akın İpek'e ait Koza İpek Holding bünyesindeki 12 şirketten biri olan Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'ne, Ankara 5. Sulh Mahkemesi'nin 26 Ekim 2015 tarihli kararıyla kayyum atanmış ve şirket önce 22 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Holding bünyesindeki diğer şirketlerle birlikte önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMS), sonra hazineye ardından da Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmişti.

FİRARİ İPEK'İN İTİRAZLARI REDDEDİLMİŞTİ

Koza İpek Holding şirketleriyle ilgili, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği müsadere kararını, Yargıtay 3. Ceza Dairesince onamış Yargılama süreci 8 yıl sürmüştü. Ayrıca, "tahkim" olarak bilinen uluslararası mahkeme de oy birliğiyle Türkiye lehine karar vermişti. FETÖ/PDY firarisi Hamdi Akın İpek, Londra'daki Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı 6 milyar dolarlık dava da reddedilmişti. Başka bir davada ise İngiltere Yüksek Mahkemesi, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin hukuka uygun olduğunu kabul ederek Hamdi Akın İpek'in temyiz başvurusunu reddetmişti.

İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ TÜRK ALTIN OLDU

Güncel olarak Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde faaliyetlerine devam eden Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin isminin Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Şirketimiz ticaret ünvanı olan "Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi"nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile, "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."