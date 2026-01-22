Firariler jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Didim ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinde "mala zarar verme" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan U.Y. (37) isimli şahsı yakaladı. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde de "Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (27) isimli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan sorgulamasında S.Ö.'nün birçok suçtan arandığı tespit edildi.