Fırat Delibaş gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kesinleşmiş hapis cezaları olduğu iddia edilen Fırat Delibaş'ı Esenyurt İlçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki bir sitede gözaltına aldı. Fırat Delibaş ile birlikte Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. isimli beş kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı.

Fırat Delibaş'ın 6 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda Nijerya Uyruklu Paul Etin Usrifo isimli kişinin Tasarlayarak Adam Öldürülmesi suçundan 1642 gün kesilmiş hapis cezanın olduğu, ayrıca 2019 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçunu işlediği ve bu suçtan 1 yıl 21 ay kesilmiş hapis cezanın olduğu öne sürüldü. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Esenyurt'ta bir sitede gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Delibaş hakkında 2019 yılında Güven Timleri Şube müdürlüğü ekiplerine görevi yaptırmamak suçunu işlediği ve bu suçtan da 1 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.