Fırat yine can aldı! 14 yaşındaki Muhammed suda boğuldu

Nizip ilçesinin kırsal Belkıs mahallesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte Zeugma Antik Kenti yakınlarındaki eski iskele bölgesine giden Suriye uyruklu Muhammed C. (14) girdiği suda bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşları yaptıkları müdahaleye rağmen Muhammed'i çıkaramayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammed C.'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

