Haberler Yaşam Haberleri Fırat yine can aldı! 14 yaşındaki Muhammed suda boğuldu
Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:43

Fırat yine can aldı! 14 yaşındaki Muhammed suda boğuldu

Gaziantep’te Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu 14 yaşındaki Muhammed C. suda boğularak yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Fırat yine can aldı! 14 yaşındaki Muhammed suda boğuldu
  • ABONE OL

Nizip ilçesinin kırsal Belkıs mahallesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte Zeugma Antik Kenti yakınlarındaki eski iskele bölgesine giden Suriye uyruklu Muhammed C. (14) girdiği suda bir anda çırpınmaya başladı. Arkadaşları yaptıkları müdahaleye rağmen Muhammed'i çıkaramayınca durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammed C.'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#GAZİANTEP #NİZİP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırat yine can aldı! 14 yaşındaki Muhammed suda boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA