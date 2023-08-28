Fırın Neden Sigorta Attırır? Fırın Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Fırın, hemen hemen çoğu evde bulunan ve yemeklerin pişirilmesinde kullanılan elektrikli ev aletlerinden biridir. Fırınlar yüksek akım çeken ev aletleri olduğu için bazı nedenlerden kaynaklı kullanıcılar sigorta atma sorunu ile karşılaşabilmektedir. Bu yüzden fırın kullanımı esnasında sigorta atma sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından fırın neden sigorta attırır, fişe takınca sigorta atıyor, neden olabilir soruları gündeme getirilmektedir.

Fırın Neden Sigorta Attırır?

Günümüzde birçok farklı özelliğe sahip çok sayıda fırın çeşidi bulunmaktadır. Fırın, elektrik akımına karşı dayanıklılık gösteren ve rezistans ismiyle bilinen bir parçaya sahiptir. Bu parça fırının üst bölümünde yer almaktadır. Bu kısma ızgara bölümü de denilmektedir. Bu kısmın yaygın olarak kullanılması zaman içerisinde aşınmasına neden olur. Aşınma sonucunda da kullanım esnasında sigorta atma durumu yaşanabilir. Fırın kullanırken sigorta atmasının diğer nedenleri ise şu şekildedir:

Fırının takılı olduğu prizin bozuk olması

Fırının arka kısmında yer alan bağlantı kablosunun aşırı derece ısınması ya da erimesi

Fırının devrelerinin yanması

Kaçak akım rölesinin arızalı olması

Fanlı fırınlarda fan kısmının arızalanması

Elektrik kaçağının olması

Fırın Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Yemeklerin kısa sürede pişmesini sağlayan ve pek çok önemli özelliği ile öne çıkan ev aletlerinden biri fırınlardır. Fakat her elektrikli ev aracında olduğu gibi fırınlarda da zaman zaman birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemlerden biri de fişe takıldığı anda sigorta atması sorunudur. Bu sorun prizin çalışmaması gibi basit bir nedenden kaynaklı olabileceği gibi fırının devreleriyle ilgili de olabilmektedir. Sigorta atmasına sebep olan sorunun ana kaynağını bulmak için yetkili bir servisle iletişime geçilmeli ve gerek sigortalar gerekse elektrik prizlerinin kontrol ettirilmesi gerekir.