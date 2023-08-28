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Giriş Tarihi: 28.8.2023 11:30 Son Güncelleme: 28.8.2023 11:30

Fırın Neden Sigorta Attırır? Fırın Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Isı vasıtasıyla yemeklerin pişmesini sağlayan ve pek çok evde sıklıkla kullanılan ev aletlerinden biri fırınlardır. Elektrikli ev aletleri arasında bulunan fırınlarda zaman zaman bazı problemler çıkabilmektedir. Bu problemlerden biri yaygın olarak sigorta atma sorunudur. Bu durumu yaşayanlar için fırın neden sigorta attırır, fişe takınca sigorta atıyor, neden olabilir konularının ayrıntılı olarak incelenmesi önemlidir.

Fırın Neden Sigorta Attırır? Fırın Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Fırın, hemen hemen çoğu evde bulunan ve yemeklerin pişirilmesinde kullanılan elektrikli ev aletlerinden biridir. Fırınlar yüksek akım çeken ev aletleri olduğu için bazı nedenlerden kaynaklı kullanıcılar sigorta atma sorunu ile karşılaşabilmektedir. Bu yüzden fırın kullanımı esnasında sigorta atma sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından fırın neden sigorta attırır, fişe takınca sigorta atıyor, neden olabilir soruları gündeme getirilmektedir.

Fırın Neden Sigorta Attırır?

Günümüzde birçok farklı özelliğe sahip çok sayıda fırın çeşidi bulunmaktadır. Fırın, elektrik akımına karşı dayanıklılık gösteren ve rezistans ismiyle bilinen bir parçaya sahiptir. Bu parça fırının üst bölümünde yer almaktadır. Bu kısma ızgara bölümü de denilmektedir. Bu kısmın yaygın olarak kullanılması zaman içerisinde aşınmasına neden olur. Aşınma sonucunda da kullanım esnasında sigorta atma durumu yaşanabilir. Fırın kullanırken sigorta atmasının diğer nedenleri ise şu şekildedir:

  • Fırının takılı olduğu prizin bozuk olması
  • Fırının arka kısmında yer alan bağlantı kablosunun aşırı derece ısınması ya da erimesi
  • Fırının devrelerinin yanması
  • Kaçak akım rölesinin arızalı olması
  • Fanlı fırınlarda fan kısmının arızalanması
  • Elektrik kaçağının olması

Fırın Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?

Yemeklerin kısa sürede pişmesini sağlayan ve pek çok önemli özelliği ile öne çıkan ev aletlerinden biri fırınlardır. Fakat her elektrikli ev aracında olduğu gibi fırınlarda da zaman zaman birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemlerden biri de fişe takıldığı anda sigorta atması sorunudur. Bu sorun prizin çalışmaması gibi basit bir nedenden kaynaklı olabileceği gibi fırının devreleriyle ilgili de olabilmektedir. Sigorta atmasına sebep olan sorunun ana kaynağını bulmak için yetkili bir servisle iletişime geçilmeli ve gerek sigortalar gerekse elektrik prizlerinin kontrol ettirilmesi gerekir.

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Fırın Neden Sigorta Attırır? Fırın Fişe Takınca Sigorta Atıyor, Neden Olabilir?
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