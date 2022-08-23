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Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:16

Fırıncının Karısı oyuncuları ve konusu: Fırıncının Karısı nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Fırıncının Karısı konusu ile Türk komedi filmleri arasında dikkat çekiyor. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. Popüler birçok oyuncunun yer aldığı Fırıncının Karısı oyuncuları ile de ilgi çeken yapımlar arasında. Kocasını takibe başlayan bir kadını konu edinen film izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Fırıncının Karısı nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

Fırıncının Karısı oyuncuları ve konusu: Fırıncının Karısı nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Fırıncının Karısı oyuncuları arasında Büşra Pekin ve Alper Kul gibi isimler yer alıyor. Komedi skeçleri ile hatırlanan oyuncular bu kez beyazperdede yeteneklerini ortaya koyuyor. Fırıncının Karısı konusu ile kocasından şüphelenen bir kadının hikayesine odaklanıyor. Peki, Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi? İşte yanıtlar…

FIRINCININ KARISI KONUSU

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır.

Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir.

Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail'in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Alper Kul

Büşra Pekin

Korhan Herduran

Seda Türkmen

Ferdi Sancar

Beyti Engin

Ayça Koptur

FIRINCININ KARISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film mekanı seyirciye Çankırı olarak aktarılıyor. Ancak çekimler Sarıyer ve Üsküdar gibi İstanbul'un yeşillik ve tenha ilçelerinde gerçekleşti.

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Fırıncının Karısı oyuncuları ve konusu: Fırıncının Karısı nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?
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