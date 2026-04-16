Fırında çıkan yangına yoldan geçen belediye sulama tankeriyle müdahale edildi

Güzelyurt Mahallesi 2113 Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında bulunan ekmek fırınında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Fırında işçilerin kaldığı bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çalışanlardan biri kendini can havliyle sokağa attı.

BELEDİYE ÇALIŞANI YANGINA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Alevleri gören mahalleli durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. O sırada sokağa giren Esenyurt Belediyesine ait su tankerinin şoförü yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri fırının üst katında bulunan dairelerde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yangında yaralanan bir fırın çalışanına ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Çalışan daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yangından fırın ve binanın dış cephesiyle birlikte park halinde bulunan bir otomobil de hasar aldı.

'SU TANKERİ YANGINA SU DÖKMESE BÜTÜN BİNA YANABİLİRDİ'

Yangını görüp yardıma koşan Yunus Bulut, "Sabah iş yerime geldiğimde sokak dumanla kaplıydı. Fırının yan tarafında büyük bir yangın başlamıştı. Sağ olsun, şans eseri su tankeri geçiyordu buradan. Su tankeri yangına su dökmese bütün bina yanabilirdi. Anne ve çocuğu balkonda çığlıklar atıyordu. 1 kişinin elinin yandığını gördüm. Mahsur kalanlar vardı ama itfaiye erleri onları çıkarttılar" dedi.