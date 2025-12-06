Fırtına 80 km hızla vurdu

Muğla ve ilçelerinde sağanak yağmur ve saatte 80 km'ye varan fırtına günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Bodrum'da önceki gece metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Bodrum- Turgutreis ve Gümbet istikametindeki cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

TURİSTLER KURTARILDI

Belediye ekipleri yoldaki mazgalları açmak için çalışma başlatırken, araçlar da çekici ve vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Konacık Mahallesi'nde 10'dan fazla evi su bastı. Gümbet ve Bitez mahallelerinde de bazı tekneler fırtına nedeniyle kıyıya sürüklendi. Denizin renginin de değiştiği ilçede derelerin debisi yükseldi. Marmaris'te birçok mahallede ağaçlar devrildi. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Akbük-Muğla karayolu kenarında bulunan çam ağaçları ve çöp konteynerleri de devrildi. Antalya Kemer'de Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu Çamyuva sahilindeki 2 karavan denize sürüklendi. Kepçe yardımıyla 2 karavanı kıyıya çıkardı. Karavanın birinde mahsur kalan Rus turistler kurtarıldı. Diğer karavanda ise kimse olmadığı görüldü. İzmir de dün yağışlı bir gün geçirdi.

BYRON FIRTINASI

Öte yandan Yunanistan'ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan Byron Fırtınası'nın yol açtığı seller nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Attika bölgesinde okullar tatil edildi.