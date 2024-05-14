Fırtına az kalsın faciaya yol açacaktı! Hastanenin çatısı yola düştü, genç kız saniyelerle kurtuldu

Trabzon'da geçtiğimiz hafta sonu pazar günü yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle kentte bazı yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına'da , Yenimahalle'de bulunan Numune Kampüsünün uçan çatısı yol üstünde bulunan bir lokantanın önündeki araçlara isabet etti. O dehşet anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastane karşısındaki lokantayı işleten Hüseyin Bayram, "O sırada namaz kılıyordum. Fırtına devam ediyordu. Numune Hastanesinin çatısı koptu. Büyük bir gürültüyle bir demir borusu arabama isabet etti, ardından kopan çatı yandaki komşunun da arabasına vurdu. Büyük bir tehlike atlattık. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi.

Çatı uçmadan birkaç saniye önce kaldırımdan bir kız çocuğu geçiyordu. O genç kız saniyelerle kurtuldu. O anda apartman mı yıkılıyor dedik. Sonra komşumuzla birlikte zarar gören araçlarımızı tamir ettirdik "dedi.