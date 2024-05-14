Haberler Yaşam Haberleri Fırtına az kalsın faciaya yol açacaktı! Hastanenin çatısı yola düştü, genç kız saniyelerle kurtuldu
Giriş Tarihi: 14.5.2024 16:51 Son Güncelleme: 14.5.2024 16:56

Fırtına az kalsın faciaya yol açacaktı! Hastanenin çatısı yola düştü, genç kız saniyelerle kurtuldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesine yapılan fırtına uyarısı sonrası geçtiğimiz Pazar günü Trabzon’da yaşanan fırtına şehrin farklı yerlerinde maddi zararlara neden oldu. Fırtına nedeniyle Yenimahalle’de bulunan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünün kopam çatısı karşıda bulunan lokantanın önündeki araçlara zarar verdi. O esnada yoldan geçen genç bir kız saniyelerle kurtuldu. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Faciaya ramak kaldığı görülen görüntülerde hastanenin çatısından kopan demir kalas park halindeki otomobilin ön camına ok gibi saplanırken, sac levhada arka kısmında bulunan otomobilin üzerine çarparak kara yoluna düştü. O sırada olaydan saniyeler önce kaldırımda yürüyen genç bir kız olası faciadan kıl payı kurtuldu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fırtına az kalsın faciaya yol açacaktı! Hastanenin çatısı yola düştü, genç kız saniyelerle kurtuldu

Trabzon'da geçtiğimiz hafta sonu pazar günü yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle kentte bazı yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtına'da , Yenimahalle'de bulunan Numune Kampüsünün uçan çatısı yol üstünde bulunan bir lokantanın önündeki araçlara isabet etti. O dehşet anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastane karşısındaki lokantayı işleten Hüseyin Bayram, "O sırada namaz kılıyordum. Fırtına devam ediyordu. Numune Hastanesinin çatısı koptu. Büyük bir gürültüyle bir demir borusu arabama isabet etti, ardından kopan çatı yandaki komşunun da arabasına vurdu. Büyük bir tehlike atlattık. Allah'tan kimseye bir zarar gelmedi.

Çatı uçmadan birkaç saniye önce kaldırımdan bir kız çocuğu geçiyordu. O genç kız saniyelerle kurtuldu. O anda apartman mı yıkılıyor dedik. Sonra komşumuzla birlikte zarar gören araçlarımızı tamir ettirdik "dedi.

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Fırtına az kalsın faciaya yol açacaktı! Hastanenin çatısı yola düştü, genç kız saniyelerle kurtuldu
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