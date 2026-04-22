Haberler Yaşam Haberleri Fırtına binanın çatısını uçurdu, faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 22.04.2026 23:09

Eskişehir'de fırtınanın etkisiyle parçalanarak 4 katlı binadan aşağıya uçan sac çatı parçası şans eseri kimseye isabet etmezken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, saat 14.40 sıralarında Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sitenin içinde bulunan 4 katlı binanın sac malzemeden yapılan çatısı, fırtınanın etkisiyle parçalanarak uçtu.

Aşağıya doğru savrulan çatının parçaları sokağın ortasına düşerken, park halindeki araçlarda maddi zarar oluştu. Çatıdan kopan bazı parçaların da çevredeki binaların dış cephesine adeta mermi gibi saplandığı görüldü. Bu esnada şans eseri sokaktan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.


Apartman sakinleri kendi imkanları ile güvenlik tedbirleri almaya çalışırken, anbean kameraya yansıyan olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA